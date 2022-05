+Milionária: Jogadores já podem fazer suas apostas em nova loteria da Caixa

Primeiro sorteio está marcado pára o dia 28 de maio; nova modalidade tem prêmio mínimo de R$ 10 milhões

Foto: Caixa

As apostas para concorrer ao prêmio da +Milionária, a nova modalidade lotérica da Caixa Econômica Federal, começaram nesta segunda-feira (2). O primeiro sorteio será no dia 28 de maio. A nova loteria terá prêmio mínimo de R$ 10 milhões.

A +Milionária possui aposta mínima de R$ 6. O jogador poderá escolher 6 números na matriz I (números de 1 a 50) e dois números na matriz II (trevos de 1 a 6) dos volantes dos jogos.

No entanto, as chances de acertar os oito números serão menores. Segundo estatísticos, as chances de levar o prêmio máximo na nova loteria é superior a uma em 230 milhões. Em comparação, no caso da Mega-Sena, a chance de levar o grande prêmio é de uma em 50 milhões.

Para conquistar o prêmio máximo, jogador deve acertar todas as seis dezenas e os dois trevos selecionados. A +Milionária conta com dez faixas de premiação.

A modalidade continua contando com o sistema “Surpresinha”, que escolhe os números para o jogador e o “Teimosinha”, que possibilita que o jogador continue com sua aposta por até cinco concursos consecutivos.

As apostas já podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. Os sorteios serão realizados todos os sábados às 20h, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

A nova loteria chega no momento em que os brasileiros mais realizam apostas. Ao todo, foram R$ 18,83 bilhões em apostas no ano passado, um aumento de 7,7% na comparação com 2020, segundo dados da Caixa Econômica Federal.

Com a nova loteria, o banco já oferece 11 concursos diferentes: +Milionária; Dia de Sorte; Dupla Sena; Loteca; Loteria Federal; Lotofácil; Lotomania; Mega-Sena; Quina; Super Sete e Timemania.

Fonte: CNN Brasil

