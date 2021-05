Mega-Sena sorteia R$ 20 milhões neste sábado, dia 08

A Mega-Sena poderá pagar neste sábado, dia 08, até R$ 20 milhões para quem acertar as seis dezenas. O prêmio chegou a este valor, depois de acumular na última rodada, quinta-feira, 06.

As apostas da Mega-Sena devem ser feitas até às 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica do país, pelo aplicativo ou na internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A probabilidade de vencer em cada concurso da Mega-Sena varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para as apostas simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860.