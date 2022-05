Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 53 milhões neste sábado, 21

Tânia Rego/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realiza, neste sábado (21), o sorteio do concurso 2483 da Mega-Sena. O prêmio está acumulado e estimado em R$ 53 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

Para concorrer, os apostadores podem registrar seus jogos até uma hora antes do sorteio, às 19h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pelo site, ou aplicativo do banco. O bilhete simples, com seis números marcados, custa R$ 4,50.

Fonte: CNN Brasil

