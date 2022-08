Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 18 milhões neste sábado, 27

Tânia Rego/Agência Brasil

A Caixa sorteia neste sábado, dia 27, o concurso 2514 da Mega-Sena. O prêmio estimado está em R$ 18 milhões ao jogador que cravar sozinho as seis dezenas de 01 a 60.

As apostas podem ser feitas até às 19 horas nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo) ou em uma unidade lotérica.

O preço do cartão simples, com seis números, é R$ 4,50. A modalidade permite a seleção de até 15 dezenas, que fazem o valor a ser pago superar R$ 22 mil, bem como multiplicam as chances de vitória em cinco mil vezes.

