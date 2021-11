Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado em R$ 90 milhões

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (10) um prêmio acumulado em R$ 90 milhões. As seis dezenas do concurso 2.427 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador ganhe o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, ele renderia no primeiro mês R$ 396 mil. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Agência Brasil

