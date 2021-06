A Caixa realiza neste sábado, dia 05, o sorteio do concurso 2378 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 7,2 milhões. De acordo com a loterias Caixa, o resultado é divulgado a partir das 20h. Veja como apostar!

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília). É possível fazer os jogos nas casas lotéricas ou pela internet.