A Mega-Sena terá neste sábado, 10, mais um sorteio. O prêmio estimado é de R$ 27 milhões.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.