As apostas podem ser feitas até as 19h, no horário de Brasília

A Mega-Sena sorteia neste sábado, dia 21, um prêmio acumulado em R$ 41 milhões. As seis dezenas do concurso 2.402 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.