Mega-Sena pode pagar R$ 6,5 milhões neste sábado

Como ninguém acertou os seis números da Mega-Sena da última quarta-feira (25), a Caixa Econômica Federal realizará, neste sábado (28), o concurso 2.404 da Mega, que tem prêmio estimado de R$ 6,5 milhões.

O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas são permitidas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa do país. Também é possível apostar pela internet. O bilhete simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Fonte: Portal IG