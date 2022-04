Mega-Sena acumulada sorteia R$ 45 milhões neste sábado

Tânia Rego/Agência Brasil

Sem pagar o prêmio principal no último concurso, a Mega-Sena volta a ser sorteada neste sábado (9) com a promessa de premiar com R$ 45 milhões aquele que cravar sozinho as seis dezenas reveladas pela loteria.

O sorteio está marcado para acontecer às 20h, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, e tem transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Caso leve o prêmio sozinho do concurso 2.470 da loteria, o apostador poderá aplicar toda a bolada na poupança e obter um rendimento mensal superior a R$ 225 mil. O ganho ainda pode ser impulsionado com investimentos mais rentáveis com a mesma segurança da caderneta.

