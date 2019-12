Mega da Virada paga R$ 300 milhões

Já pensou em entrar 2020 com R$ 300 milhões na conta bancária? Essa é a estimativa de prêmio para quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena da Virada. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pela internet.

No sorteio, que será feito em 31 de dezembro, certamente sairá ao menos um ganhador. Isto porque, como em todo concurso especial, o prêmio não acumula.

Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas e assim por diante.

No ano passado, o valor estimado era de R$ 200 milhões. Mas, no dia do sorteio, chegou a R$ 302,5 milhões e 52 apostas dividiram o prêmio.

Os apostadores também terão a opção de registrar suas apostas de qualquer local e a qualquer hora pela internet no site.

Basta ser maior de 18 anos, possuir CPF válido e cartão de crédito. Outra possibilidade é fazê-la via internet banking da Caixa (disponível para correntistas do banco).

Fonte: A Tribuna