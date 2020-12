Marco Ricca recebe alta médica e deixa hospital após tratar Covid-19

Hospital informou que estado de saúde é bom. A família do ator, que tem 58 anos, não informou quando ele deu entrada na unidade de saúde.

O ator Marco Ricca recebeu alta médica do hospital neste domingo (20) após fazer tratamento para curar a infecção pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Ele estava internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio.

Após se curar da Covid-19, Ricca foi liberado pela equipe médica e o seu estado de saúde é considerado bom, segundo o hospital.

“A Casa de Saúde São José informa que o ator Marco Ricca, que estava internado para tratamento de Covid-19, teve alta do hospital. O estado de saúde do paciente é bom e ele foi liberado hoje pela equipe médica”, diz a nota do hospital.

O quadro clínico do ator melhorou gradativamente na última semana. A família de Ricca não autorizou que o hospital informasse a data em que ele deu entrada na unidade.

