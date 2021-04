Mais de 3 milhões ainda não resgataram PIS/Pasep; veja se você é um deles

Mais de 3 milhões de brasileiros ainda não resgataram o abono do PIS/Pasep, que pode chegar a um salário mínimo e ajudar consideravelmente em um momento em que o auxílio emergencial, mais curto nessa segunda fase, tem sido a boia de salvação para muita gente.

Quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário de órgão público em 2019 ou antes disso e não sacou os valores tem até 30 de junho pode fazer a retirada pela Caixa Econômica ou pelo Banco do Brasil.

O valor máximo a receber é de R$ 1.100, pago a quem trabalhou com registro ao longo de todo o ano-base. O menor pagamento previsto é de R$ 92, para quem trabalhou por apenas um mês dentro desse período.

Como retirar

Para saber quanto tem a receber e fazer a solicitação dos valores, o trabalhador deve encontrar o NIS (Número de Identificação Social) ou o NIT (Número de Identificação do Trabalhador) na carteira de trabalho ou no extrato do FGTS.

Esse número pode ser solicitado também à Caixa, para quem tem registro em carteira, ou ao Banco do Brasil, para quem trabalha em órgãos públicos. Outra forma de encontrar o número do PIS/Pasep é acessando o site do Cnis.

O PIS, pago aos trabalhadores registrados em carteira, pode ser acessado e solicitado pelo aplicativo Caixa Trabalhador no celular ou pelo site www.caixa.gov.br/abonosalarial. É possível ainda solicitar atendimento gratuito pelo telefone 0800 726 0207.

O dinheiro é transferido para a conta da Caixa Econômica em nome do beneficiário e pode ser movimentado pelo cartão do banco. Para quem não tem conta corrente na Caixa, é possível solicitar que o dinheiro seja transferido para a conta digital do aplicativo Caixa Tem, que tem sido usado para o auxílio emergencial.

Para o servidor público, o benefício pode ser acessado pelo site www.bb.com.br/pasep, pelo telefone 0800 729 0722 ou na agência do Banco do Brasil, via atendimento pessoal ou no caixa eletrônico. O banco tem estimulado a ida dos beneficiários aos caixas eletrônicos para evitar aglomeração dentro das agências.

Valores parados

Segundo a Caixa Econômica, cerca de 887 mil brasileiros não fizeram o saque do PIS referente ao ano de 2019. O valor chega a R$ 625 milhões – referente apenas ao último ano-base. Com relação aos anos anteriores, de 2018 para trás, cerca de 1,9 milhão de brasileiros não fizeram o resgate do abono e o valor não retirado está em R$ 1,2 bilhão.

O abono de 2019 para trabalhadores de órgãos públicos, o Pasep, está disponível para 208 mil pessoas, somando R$ 96 milhões, segundo o Banco do Brasil. Há ainda R$ 295 milhões represados referente ao período anterior, não recolhidos por 367 mil beneficiários.

