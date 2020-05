Mais 8,3 milhões começam a receber 1ª parcela do auxílio de R$ 600 hoje

A primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 começa a ser paga nesta terça-feira (19) para os últimos 8,3 milhões trabalhadores informais aprovados. Para evitar aglomerações nas agências, lotéricas e correspondentes bancários, a Caixa escalonou os pagamentos de acordo com mês de aniversário. Hoje recebem os beneficiários nascidos em janeiro.

Eles fazem parte de um grupo de 14 milhões que foram analisados e liberados pela Dataprev na semana passada. A Caixa afirma que quem tem direito, mas não foi aprovado, pode refazer o cadastro para uma nova avaliação. A parcela é de R$ 600, sendo que mães solteiras chefes de família têm direito a duas cotas, totalizando R$ 1.200.

Segunda parcela

Nesta terça-feira também será paga a segunda parcela do auxílio para os beneficiários do Bolsa Família, que têm NIS com final 2. A segunda parcela será paga para quem já recebeu a primeira até o dia 30 de abril.

As datas foram definidas para evitar concentração nos meios digitais e aglomerações nos pontos de atendimento. O calendário alterna os grupos de beneficiários – elegíveis do Bolsa Família, CadÚnico e inscritos pelo aplicativo e site. Além do crédito para movimentação digital e para saque em espécie conforme mês de nascimento. Veja a seguir os calendários de pagamento:

Novo saque da primeira parcela

Terça-feira (19) – nascidos em janeiro

Quarta-feira (20)- nascidos em fevereiro

Quinta-feira (21) – nascidos em março

Sexta-feira (22) – nascidos em abril

Sábado (23) – nascidos em maio, junho e julho

Segunda-feira (25) – nascidos em agosto

Terça-feira (26)- nascidos em setembro

Quarta-feira (27) – nascidos em outubro

Quinta-feira (28) – nascidos novembro

Sexta-feira (29) – nascidos em dezembro

Saque da segunda parcela para o Bolsa Família

18 de maio: NIS 1

19 de maio: NIS 2

20 de maio: NIS 3

21 de maio: NIS 4

22 de maio: NIS 5

25 de maio: NIS 6

26 de maio: NIS 7

27 de maio: NIS 8

28 de maio: NIS 9

29 de maio: NIS 0

Segundo parcela pela poupança social

Nascidos em janeiro ou fevereiro: 20 de maio

Nascidos em março ou abril: 21 de maio

Nascidos em maio ou junho: 22 de maio

Nascidos em julho ou agosto: 23 de maio

Nascidos em setembro ou outubro: 25 de maio

Nascidos em novembro ou dezembro: 26 de maio

Nestas datas, os recursos estarão disponíveis para o pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual. Segundo a Caixa Econômica Federal, também é possível fazer transferência para outros bancos por meio do aplicativo Caixa Tem.

Saque em espécie para poupança social e demais públicos

Nascidos em janeiro: 30 de maio

Nascidos em fevereiro: 1º de junho

Nascidos em março: 2 de junho

Nascidos em abril: 3 de junho

Nascidos em maio: 4 de junho

Nascidos em junho: 5 de junho

Nascidos em julho: 6 de junho

Nascidos em agosto: 8 de junho

Nascidos em setembro: 9 de junho

Nascidos em outubro: 10 de junho

Nascidos em novembro: 12 de junho

Nascidos em dezembro: 13 de junho

