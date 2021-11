Locutor da Festa do Peão de Barretos, Barra Mansa morre aos 68 anos

Foto: arquivo pessoal

O locutor de rodeios José Rodrigues Pereira, conhecido como Barra Mansa, morreu na madrugada desta terça-feira (23). Barra Mansa era locutor oficial da Festa do Peão de Barretos.

O locutor estava internado na Santa Casa de São José do Rio Preto (SP), onde deu entrada na noite de terça-feira (16), e passou por uma cirurgia de emergência com um quadro de hérnia encarcerada, informou a assessoria dele.

O óbito foi registrado por volta de 5h30. Em sua página do Facebook, a equipe do locutor postou uma homenagem a ele.

“Barra Mansa sempre foi referência, ídolo do rodeio, e que deu a oportunidade para muitas pessoas de realizarem seu sonho. Uma pessoa de uma humildade sem igual, com uma fé inabalável, que sempre cuidou da família e dos amigos. A voz que nunca se cansa, descansou. O tenor das arenas está ao lado de Deus. Fica a memória do grande mestre das arenas do Brasil, a voz mais linda do rodeio se calou, mas sempre estará em nossos corações”, diz o post.

O corpo do Barra Mansa será enterrado (18h) nesta terça-feira no cemitério municipal de Adolfo (SP), cidade onde ele nasceu.

História

José Rodrigues Pereira era radialista, locutor de rodeios e cantor. Conhecido como Barra Mansa, ele passou a atuar nas arenas em 1977. Cinco anos depois, ele fez a primeira narração na Festa do Peão de Barretos, em 1982, onde se consagrou como locutor oficial do evento.

A página oficial do evento postou uma nota sobre a morte do locutor que narrou montarias por mais de 30 anos em Barretos.

“O Brasil perdeu o tenor das arenas, o locutor de rodeios José Rodrigues Pereira, o ‘Barra Mansa’. Mais de 30 anos narrando a Festa do Peão de Barretos, era considerado um verdadeiro professor para os locutores e respeitado por todo setor… Deixa um importante legado para a história do rodeio nacional. Valeu, Barra Mansa!”, diz a mensagem.

A PBR Brazil também lamentou a morte do locutor nas redes sociais. “A família PBR Brazil lamenta o falecimento do locutor José Rodrigues Pereira, o Barra Mansa. Nossas orações estão com a família e os amigos.”

Vozes do rodeio

No ano passado, outra personalidade do mundo dos rodeios também foi enterrada na região. O corpo do locutor Asa Branca foi sepultado na manhã de 6 de fevereiro de 2020 no Cemitério Municipal de Turiúba, também no noroeste paulista, a cerca de 80 quilômetros de Adolfo.

Asa Branca, que nasceu em Turiúba, morreu no dia 4 de fevereiro aos 57 anos, no Instituto do Câncer, em São Paulo. O locutor lutava contra um câncer e também era portador do vírus HIV.

Fonte: Portal G1

