Locutor Asa Branca está em estado crítico e sedado, diz família

Internado em São Paulo, o famoso locutor de rodeios Asa Branca está em estado crítico e sedado, informou neste domingo (2) um comunicado publicado pela família e amigos dele na página oficial do apresentador nas redes sociais.

Waldemar Ruy dos Santos, o Asa Branca, tem 57 anos, e foi diagnosticado com câncer na boca em 2017. Ele também é portador do vírus HIV, doença descoberta em 2007. Desde 25 de janeiro está no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp), na Zona Oeste da capital.

“O estado de saúde do nosso querido Asa Branca se encontra bem crítico”, informa trecho da nota divulgada no Instagram oficial do locutor, que “Também foi tirada a alimentação”.

Considerado um dos maiores locutores do gênero no país, ele era figura marcante nos principais rodeios: Barretos, Jaguariúna entre outros.

Sandra Barbosa, mulher de Asa Branca, falou neste domingo que seu marido foi sedado e o quadro dele é irreversível. “Não tem mais o que fazer”, falou Sandra ao G1.G1

Fonte: Portal G1