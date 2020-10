Litoral paulista recebe mais de 200 mil veículos para feriado de Nossa Senhora Aparecida

Segundo a Ecovias, concessionária que administra o trecho, cerca de 203 mil veículos desceram a Serra do Mar entre 0h de sexta-feira (9) e 9h deste domingo. A expectativa é de que a Baixada Santista receba entre 240 e 370 mil veículos até as 23h59 de segunda-feira. A estimativa considera diferentes cenários climáticos. No ano passado, a região recebeu 262 mil veículos no mesmo feriado.