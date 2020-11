Laboratório alemão anuncia que vacina contra Covid-19 induziu ‘resposta imune’ no ensaio de fase 1

O laboratório alemão CureVac informou nesta segunda-feira (2) que a vacina experimental CVnCoV contra Covid-19 induziu uma resposta imune em humanos durante testes de fase 1. Segundo a empresa de biotecnologia, os dados serão publicados com mais detalhes após revisão por pares nas próximas semanas.

Mais de 250 voluntários saudáveis com idades entre 18 e 60 anos participaram do estudo clínico de fase 1. Vários participantes do estudo foram vacinados por via intramuscular com CVnCoV em níveis de dose crescentes de 2, 4, 6, 8 e 12 µg no dia 1 e no dia 29.

“Esses dados iniciais mostram uma resposta imune robusta e altamente eficiente aos nossos candidatos a vacina CVnCoV”, disse Mariola Fotin-Mleczek, diretora de Tecnologia da CureVac.

Vacina CVnCoV

A empresa de biotecnologia está usando a chamada abordagem de RNA mensageiro (mRNA), a mesma que a Moderna, bem como a BioNTech/Pfizer.

Em junho, a empresa iniciou o estudo clínico de fase 1 na Alemanha e na Bélgica. No final de setembro, a vacina iniciou o ensaio de fase 2 no Peru e no Panamá.

A empresa planeja iniciar o ensaio de fase 2b / 3 até o final de 2020.

Fonte: Portal G1