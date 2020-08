Itaú abre inscrição para trainee com salário de R$ 7 mil e plano de previdência

A temporada de processos seletivos para a contratação de trainees pelas maiores empresas do país continua a todo vapor, a despeito da crise provocada pela pandemia. O Itaú Unibanco, maior banco do país, abriu nesta quarta-feira (19) as inscrições para o seu programa em 2021.

Neste ano, por causa da pandemia, todas as etapas serão online. Isso significa que candidatos de todo o país e de qualquer faculdade ou curso podem se inscrever e fazer o processo à distância até o fim.

As inscrições vão até o dia 21 de setembro. Os interessados devem acessar o site do banco ou baixar o app “Buscando ser Trainee” na Apple Store ou no Google Store para fazer as inscrições.

O programa está aberto a pessoas que tenham se formado a partir de dezembro de 2018 e a estudantes universitários com previsão de conclusão da graduação até julho de 2022.

No ano passado, foram mais de 70 mil inscritos, segundo o banco.

O salário mensal é de R$ 7 mil e inclui participação nos lucros e resultados, plano de previdência complementar e benefícios como auxilio refeição, seguro de vida e gastos com farmácia, entre outros.

“Vamos propor para os candidatos desafios que fazem parte da realidade do nosso negócio. Queremos trazer uma nova geração de líderes que possam nos ajudar a construir o futuro da organização”, disse o diretor-executivo de Recursos Humanos do Itaú Unibanco, Sergio Fajerman.

Fonte: CNN Brasil