Inscritos no Bolsa Família começam a receber 3ª parcela do auxílio nesta quarta

A Caixa Econômica Federal começa a pagar, nesta quarta-feira (17), a terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600. Até o momento, o banco disponibilizou apenas o calendário de depósitos aos inscritos no programa Bolsa Família (veja o cronograma abaixo). Os primeiros a receber são os beneficiários com NIS final 1.

Segundo nota divulgada pelo Ministério da Cidadania nesta terça, o calendário de pagamento da terceira parcela para os demais cidadãos com direito ao Auxílio Emergencial será divulgado em breve.

Também nesta quarta, a Caixa complementa o pagamento da 1ª parcela do benefício a novos inscritos no programa. Serão contemplados hoje os inscritos nascidos entre julho e dezembro.

O crédito será feito na conta desses brasileiros, admitidos no programa recentemente. Os beneficiários poderão movimentar digitalmente os recursos utilizando o aplicativo Caixa Tem, que permite transações e pagamentos com QR Code.

Já o saque em dinheiro deverá seguir calendário próprio, iniciando em julho e variando a cada dia de acordo com a data de nascimento (veja calendário abaixo). Trabalhadores podem consultar a quais parcelas terão acesso pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site.

Pagamento da 3ª parcela do auxílio

Até o momento, foi disponibilizado apenas o calendário para inscritos no programa Bolsa Família.

NIS com final 1 – 17 de junho

NIS com final 2 – 18 de junho

NIS com final 3 – 19 de junho

NIS com final 4 – 22 de junho

NIS com final 5 – 23 de junho

NIS com final 6 – 24 de junho

NIS com final 7 – 25 de junho

NIS com final 8 – 26 de junho

NIS com final 9 – 29 de junho

NIS com final 0 – 30 de junho

Pagamento do 3º lote da 1ª parcela do auxílio

Nascidos em janeiro – crédito em conta em 16/06 * saques e transferências liberadas em 06/07

Nascidos em fevereiro – crédito em conta em 16/06 * saques e transferências liberadas em 07/07

Nascidos em março – crédito em conta em 16/06 * saques e transferências liberadas em 08/07

Nascidos em abril – crédito em conta em 16/06 * saques e transferências liberadas em 09/07

Nascidos em maio – crédito em conta em 16/06 * saques e transferências liberadas em 10/07

Nascidos em junho – crédito em conta em 16/06 * saques e transferências liberadas em 11/07

Nascidos em julho – crédito em conta em 17/06 * saques e transferências liberadas em 13/07

Nascidos em agosto – crédito em conta em 17/06 * saques e transferências liberadas em 14/07

Nascidos em setembro – crédito em conta em 17/06 * saques e transferências liberadas em 15/07

Nascidos em outubro – crédito em conta em 17/06 * saques e transferências liberadas em 16/07

Nascidos em novembro – crédito em conta em 17/06 * saques e transferências liberadas em 17/07

Nascidos em dezembro – crédito em conta em 17/06 * saques e transferências liberadas em 18/07

Fonte: CNN Brasil