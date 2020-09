Independência do Brasil: 7 de setembro relembra a declaração de independência do país realizada em 1822

Neste dia D. Pedro deu início a trajetória da nação independente e livre; neste dia acontecem os tradicionais desfiles, porém em 2020 este evento não vai ocorrer devido a pandemia de Covid-19

O dia 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil. Neste dia aconteceu um dos principais eventos da nossa história: a independência do Brasil. Foi no dia 7 de setembro de 1822, que d. Pedro deu início a trajetória do país como uma nação independente.

Atualmente, o 7 de setembro é um feriado nacional que é marcado por comemorações públicas espalhadas pelo país inteiro. O dia da Independência do Brasil é marcado por seu desfiles cívicos, que visam relembrar a data especial.

Às margens do Rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo, d. Pedro proclamou o grito da independência. A partir disso, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e tornou-se uma nação independente.

A independência do Brasil foi resultado de um processo de desentendimentos entre os colonos brasileiros com a elite de Portugal. Tendo relação com a Revolução Liberal do Porto no ano de 1820, porém considera-se que tudo começou com a transferência da família real portuguesa para o Brasil, em 1808.

O 7 de setembro só foi transformado em feriado nacional durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente do Brasil após a ditadura de Vargas. Essa lei decretou a existência de sete feriados no calendário brasileiro e foi reforçada e modificada por uma lei assinada durante o governo de Fernando Henrique Cardoso.

Durante este ano de 2020, devido a pandemia de Covid-19, os tradicionais desfiles não devem acontecer. O risco de contaminação em locais de aglomerações é muito alto.

Fonte: Uol