IBGE suspende concurso com 200 mil vagas após corte em verba no censo

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou nesta terça-feira (6) a suspensão do concurso para o Censo 2021. Provas seriam para 181.898 vagas de recenseador e outras 22.409 para agente municipal e supervisor e aconteceriam ainda em abril de 2021.

A medida acontece depois de o Congresso reduzir a somente R$ 71 milhões o valor destinado para que a pesquisa seja feita. Segundo o IBGE, a decisão inviabiliza que o Censo seja realizado. O texto, no entanto, ainda não foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Em nota, o instituto informa que “avaliará com o Cebraspe [organizador do concurso] um novo planejamento para aplicação das provas, a depender de um posicionamento do Ministério da Economia acerca do orçamento do Censo Demográfico”.

O concurso

Ao todo, são 204.307 vagas, com salários que chegam a R$ 2,1 mil. Por conta do volume de vagas, este é um dos concursos mais aguardados do ano.

O total de oportunidades se divide em três categorias:

181.898 vagas para recenseador, com remuneração de acordo com o número de domicílios visitados e questionários respondidos.

5.450 vagas para Agentes Censitários Municipais, com salários de R$ 2.100.

16.959 vagas para Agentes Censitários Supervisores, com om salários de R$ 1.700.

Fonte: Yahoo Notícias