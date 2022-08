Helicóptero cai na Zona Norte de SP e duas pessoas morrem

Queda aconteceu na região do pico do Jaraguá e perto de uma torre de alta tensão. Um dos sócios proprietários da aeronave é da XP, mas não havia ninguém da empresa no helicóptero.

Destroços do helicóptero que caiu no Jaraguá — Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um helicóptero caiu na noite desta sexta-feira (5) no Jaraguá, Zona Norte de São Paulo. Duas pessoas morreram, segundo o Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu na Avenida Fernando Mendes de Almeida, 2.000, na região do pico do Jaraguá, e perto de uma chácara. Seis viaturas dos bombeiros foram para o local.

A queda aconteceu próxima a uma torre de alta tensão.

O modelo do helicóptero é um Agusta 109-E, prefixo PP-JMA, fabricado em 2010 e com capacidade para sete passageiros. A operadora da empresa é a Majam, que tem três sócios. Um deles, José de Menezes Berenguer Neto, é do conselho de administração da XP.

Não havia ninguém da empresa na aeronave, segundo a assessoria de imprensa do banco.

Os bombeiros encerraram os trabalhos por volta das 21h40. “As causas da tragédia serão investigadas pelos órgãos competentes. Todas as viaturas do CB [Corpo de Bombeiros] já deixaram as vítimas fatais e o local aos cuidados do policiamento”, disse a corporação, no Twitter.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que foram acionados investigadores do Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) para apurar as causas do acidente.

“Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação. O objetivo das investigações realizadas pelo CENIPA é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”, diz o texto.

Fonte: portal g1

