Gasolina da Petrobras fica mais barata nas refinarias a partir desta sexta

O preço da gasolina da Petrobras vendida às refinarias fica 3,88% mais barato a partir desta sexta-feira (29). O valor médio do litro passa de R$ 3,86 para R$ 3,71, na segunda redução consecutiva. Os preços cobrados nos demais combustíveis veiculares não foram alterados.

Na quarta-feira da semana passada, a estatal já havia reduzido em R$ 0,20 o preço médio da gasolina. Com o nove corte, o preço do combustível fica abaixo do valor que era comercializado em 10 de maio deste ano, de R$ 3,86.

A partir de segunda-feira (1º) ficarão mais baratos também os valores cobrados no querosene de aviação, na gasolina de aviação e no asfalto.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina, e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, destacou a companhia.

Na quarta-feira, a Petrobras anunciou que o Conselho de Administração da empresa aprovou nova diretriz para a formação de preços de seus combustíveis. Segundo a companhia, a medida “incorpora camada adicional de supervisão”, mas não altera a política de preços vigente, balizada pela paridade de preços internacionais (PPI), e mantém os reajustes sob responsabilidade da diretoria executiva.

A PPI foi instaurada pela Petrobras em 2016, no governo de Michel Temer. Desde então, companhia tenta parear o preço da gasolina na refinaria com o preço internacional. Ou seja, os reajustes são resultado das oscilações dos preços do petróleo e do câmbio.

Fonte: portal G1

Compartilhe esta notícia