Força Aérea abre 4 seleções com 540 vagas temporárias

A Força Aérea Brasileira (FAB) abriu quatro seleções com 540 vagas para a prestação de serviço militar temporário e voluntário no ano de 2020, em diversas localidades do país.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 3 e 17 de fevereiro pelo site www.convocacaotemporarios.fab.mil.br. A FAB informa que o sistema de convocação só estará disponível no dia da abertura das inscrições.

Para participar das seleções, os candidatos precisam ter idade máxima de 40 anos; Ensino Superior nas áreas exigidas; registro no respectivo conselho de classe; Curso de Formação de Oficiais da Reserva (CFOR) ministrado pelo Exército Brasileiro.

As vagas serão distribuídas para os seguintes concursos:

Quadros de Oficiais da Reserva de 2ª Classe, na área técnica

Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários

Segurança e Defesa

Magistério

A seleção envolve avaliação curricular, inspeção de saúde, avaliação psicológica e teste de condicionamento físico. Os voluntários devem ficar atentos aos documentos necessários para a comprovação da qualificação profissional e registros nos seus respectivos conselhos de classe.

Confira as oportunidades para cada concurso:

Quadros de Oficiais da Reserva de 2ª Classe, na área técnica

Administração (13)

Análise de Sistemas I (1)

Análise de Sistemas II (1)

Análise de Sistemas III (2)

Arquitetura (1)

Arquivologia (2)

Capelão Católico (1)

Ciências Contábeis (1)

Economia (1)

Educação Física (3)

Enfermagem (15)

Engenharia Civil I (2)

Engenharia Civil II (2)

Engenharia Civil III

Engenharia Civil IV (1)

Engenharia Civil V (1)

Engenharia da Computação (2)

Engenharia Elétrica (3)

Engenharia Mecânica (5)

Engenharia de Minas (1)

Engenharia de Telecomunicações (3)

Fisioterapia (8)

Fonoaudiologia (2)

Musicoterapia (1)

Nutrição (1)

Pedagogia (9)

Pedagogia I (6)

Pedagogia II (7)

Pedagogia III (3)

Pedagogia IV (6)

Pedagogia V (2)

Pedagogia VII (1)

Psicologia Clínica (6)

Psicologia Educacional (2)

Psicologia Organizacional e do Trabalho (1)

Relações Públicas (5)

Serviço Social (1)

Serviços Jurídicos (5)

Terapia Ocupacional (2)

Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinários

Anatomia Patológica (1)

Anestesiologia (6)

Cardiologia (2)

Cirurgia Geral (5)

Cirurgia Plástica (3)

Clínica Médica (90)

Dermatologia (2)

Gastroenterologia (1)

Geriatria (1)

Ginecologia e Obstetrícia (6)

Infectologia (1)

Mastologia (1)

Medicina de Família e Comunidade (4)

Medicina do Trabalho (1)

Medicina Intensiva (1)

Neurologia (2)

Oftalmologia (3)

Ortopedia (3)

Otorrinolaringologia (2)

Pediatria (6)

Psiquiatria (6)

Radiologia (5)

Reumatologia (1)

Dentistas de: Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilo Faciais (11)

Clínica Geral Odontológica (47)

Endodontia (12)

Implantodontia (3)

Odontogeriatria (2)

Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais (3)

Odontopediatria (16)

Ortodontia (19)

Periodontia (18)

Prótese Dentária (36)

Radiologia Odontológica e Imaginologia (2)

Farmacêuticos em: Farmácia Bioquímica (27)

Farmácia Hospitalar (30)

Farmácia Industrial (1)

Manipulação e Farmácia Oncológica (2)

Veterinário em: Medicina Veterinária I (2)

Medicina Veterinária II (1)

Segurança e Defesa

Alcântara – MA (1)

Barbacena – MG (1)

Boa Vista – RR (1)

Brasília – DF (2)

Campo Grande – MS (1)

Canoas – RS (1)

Fortaleza – CE (1)

Guaratinguetá – SP (1)

Manaus – AM (1)

Natal – RN (1)

Pirassununga – SP (1)

Porto Velho – RO (1)

Recife- PE (1)

Rio de Janeiro – RJ (4)

Salvador – BA (1)

Santa Maria- RS (1)

São José dos Campos – SP (1)

Magistério

(A FAB ainda não informou número de vagas)

Biologia

Educação Física

Educação Religiosa

Filosofia

Física

Geografia

História

Língua Inglesa

Língua Portuguesa

Matemática

Sociologia

Administração

Educação Física

Estatística

Filosofia

Língua Inglesa

Química

Relações Internacionais

Sistemas de Informação

Para o magistério, as oportunidades estão distribuídas para as seguintes localidades: Barbacena – MG; Belém – PA; Guaratinguetá – SP; Lagoa Santa – MG; Pirassununga – SP; Rio de Janeiro – RJ.

