Fim de semana de muito sol e sem previsão de chuva em Botucatu

Tempo continua seco em Botucatu

Tempo estável, com céu claro a poucas nuvens na maior parte do estado de São Paulo, devido à predominância da massa de ar seco, que inibe a formação de nuvens associadas à chuva. Temperaturas estáveis.

Em Botucatu, segundo o Climatempo, teremos um fim de semana com sol e tempo seco. Não há previsão de chuva, com a umidade relativa do ar podendo chegar a 40%.

A temperatura máxima será de 28 graus, tanto para o sábado, como para o domingo. A mínima será de 15 graus. Não há indicação de chuva para os próximos dias em Botucatu e região.