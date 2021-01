Estradas de SP registram tráfego intenso na volta do feriado neste domingo

Mais de 400 mil veículos desceram ao litoral desde a última segunda-feira (28). São esperados 420 a 640 mil veículos até domingo (3) contando com o retorno à capital, de acordo com a Ecovias.

Na Rodovia dos Tamoios o tráfego era intenso no sentido São José dos Campos por volta de 11h30, com alguns pontos de lentidão. O tráfego seguia livre no sentido litoral.

Às 8h30, os motoristas já encontram problemas na subida da serra pela Rodovia dos Imigrantes. A Ecovias implementou a operação 2 (sentido litoral) por 8 (sentido São Paulo). Por volta das 13h, o tráfego permanecia lento no sentido São Paulo, do km 60 ao km 50, devido ao excesso de veículos.

Na rodovia Fernão Dias, a concessionária Arteris informou às 11h que havia diversos pontos de congestionamento na pista sentido São Paulo. As filas iam do km 19 ao km 22 em Bragança Paulista, do km 31 ao km 28 em Atibaia, e do km 59 aos km 56 em Mairiporã.