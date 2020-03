Empresas Simples e MEI ganham mais prazo para declarar o Imposto de Renda

A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega das declarações anuais de renda das empresas que funcionam sob regime do Simples Nacional e do microempreendedor individual (MEI). As entregas agora vão até o dia 30 de junho.

As empresas do Simples Nacional deverão apresentar a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) e o MEI tem que fazer a Declaração Anual Simplificada (DASN-sIMEI).

Para pessoas físicas não houve mudanças anunciadas até o momento. Eles declararão o do Imposto de Renda de 2020, referentes ao ano de 2019, até o fim de abril.

O imposto (DAS) de março, que venceria em 20 de abril, poderá ser quitado até 20 de novembro. O imposto de maio, com vencimento em 22 de junho, poderá ser pago sem multa até 21 de dezembro. O único que não sofreu alterações foi o imposto de fevereiro, que teve vencimento em 20 de março.

