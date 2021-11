Doria vence prévias do PSDB e será candidato a presidência

Foto: site PSDB

O governador de São Paulo, João Doria, venceu as prévias e foi escolhido, neste sábado (27), como candidato do PSDB para concorrer à Presidência da República nas eleições de 2022.

Doria conseguiu 53,99% de aproximadamente 30 mil votos, superando Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, com 44,66% e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, com 1,35% após intensa e tumultuada disputa interna.

A votação, que foi aberta novamente neste sábado por meio de um novo aplicativo, acontece após um provável ataque hacker contra o aplicativo usado pelo partido no último domingo (21), quando as prévias foram suspensas depois de uma interrupção do sistema.

Foram registradas ao menos 30 milhões de tentativas externas de acesso à aplicação das prévias, segundo o levantamento divulgado pela legenda. Todos os ataques teriam sido realizados fora do Brasil, fazendo com que fosse bloqueado o registro de votos dos filiados no exterior.

Falhas essas minimizadas por Bruno Araújo, presidente do PSDB. “Só corre risco quem inova, só corre risco quem assume pioneirismos. O PSDB assumiu o pioneirismo de ser o primeiro partido do Brasil a estabelecer de forma interna uma democracia que antes de chegar no pleito da eleição não são mais quatro diante da eleição que definem o candidato, são milhares que definem em um processo de discussão democrática.”

