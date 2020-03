Doria decreta quarentena em todo estado de SP

Em entrevista coletiva neste sábado, 22, no Palácio dos Bandeirantes, o Governador de São Paulo, João Doria, informou que o estado de São Paulo já contabiliza 15 mortes com o novo coronavírus. Antes desse anúncio, o estado somava 9 mortes em decorrência do covid-19.

Doria também anunciou o decreto que estabelece quarentena de 15 dias no estado. A partir da próxima terça-feira, 24, todos os bares e restaurantes deverão fechar, determinou o governador.

São 396 casos confirmados no estado de São Paulo até 18 horas de ontem, com 15 mortes e 34 pacientes internados em UTI. Ao todo, são 9 mil casos suspeitos.

Números no Brasil

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 12h30 deste sábado (21), 1.021 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 25 estados e no Distrito Federal.