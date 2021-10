Dólar tem maior queda em três semanas e fecha abaixo de R$ 5,40

Bolsa de valores sobe 1,73% e quase zera queda da semana

Em um dia de alívio no mercado internacional, o dólar teve a maior queda diária em três semanas e voltou a fechar abaixo de R$ 5,40. A bolsa de valores subiu quase 2% e praticamente zerou a queda acumulada na semana.

O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (1º) vendido a R$ 5,369, com recuo de R$ 0,077 (-1,42%). A cotação operou em baixa durante todo o dia, mas intensificou o ritmo de queda durante a tarde.

Ontem (30), a moeda norte-americana tinha fechado no maior nível desde o fim de abril. Com o desempenho de hoje, a divisa encerrou a semana com alta de 0,47%. Em 2021, o dólar acumula valorização de 3,48%.

No mercado de ações, o dia também foi marcado pela recuperação. O índice Ibovespa, da B3, fechou o dia aos 112.899 pontos, com alta de 1,73%. O indicador operou em alta durante todo o dia, ampliando os ganhos nas horas finais de negociação. O Ibovespa fechou a semana com recuo de 0,34% e acumula queda de 5,14% em 2021.

Um dia após a resolução do impasse orçamentário nos Estados Unidos, as bolsas norte-americanas subiram, trazendo alívio ao mercado financeiro global. Investidores aproveitaram o preço baixo de vários papéis após as quedas dos últimos dias e compraram ações.

No Brasil, a atuação de ontem do Banco Central, que leiloou US$ 500 milhões de contratos de swap cambial (venda de dólares no mercado futuro) ajudou a conter a valorização da moeda norte-americana hoje, ao reduzir a especulação com a divisa.

Agência Brasil