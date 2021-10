Desmoronamento em gruta deixa 12 bombeiros civis soterrados na zona rural de Altinópolis, SP

O acidente aconteceu em um local conhecido como Gruta Duas Bocas, que fica em uma propriedade particular. A princípio, o Corpo de Bombeiros informou que 15 pessoas tinham sido soterradas, mas a informação foi atualizada mais tarde.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 26 bombeiros civis faziam um treinamento no interior da gruta quando o teto da caverna desmoronou, deixando parte do grupo retido. Chove forte em Altinópolis desde a tarde de sábado (30).