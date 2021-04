Criminosos atacam bancos e provocam terror no interior de SP

Ataques tinham como alvos três agências bancárias em Mococa

Uma quadrilha armada atacou agências bancárias em Mococa, município paulista de menos de 70 mil habitantes que fica perto da divisa com Minas Gerais e a 265 quilômetros da cidade de São Paulo. O grupo causou uma madrugada de terror no município nesta quarta-feira (7). Os criminosos usaram explosivos e atiraram em lojas do comércio.

Moradores registraram os tiros e filmaram homens armados andando pela cidade e parados em esquinas. Em um dos vídeos, um homem, aparentemente morador, diz haver várias munições pela rua. Câmeras de segurança também registraram carros usados pela quadrilha circulando em uma espécie de comboio por Mococa.

Não houve confronto entre policiais e criminosos, que fugiram em direção ao Sul de Minas por uma estrada vicinal. Um guarda civil ficou ferido por estilhaços durante o ataque.

Até por volta de 6h30, ninguém havia sido preso, e a polícia não sabia informar qual valor em dinheiro o bando conseguiu levar dos bancos.

