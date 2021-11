Corpo de Marília Mendonça é enterrado em Goiânia

Foto: Danielle Oliveira/G1

O corpo de Marília Mendonça chegou ao cemitério Parque Memorial, em Goiânia, na noite deste sábado (6) para ser enterrado. Os carros do Corpo de Bombeiros, que levaram o caixão, foram acompanhados por uma multidão de fãs.

Os cantores Henrique e Juliano, Maiara e Maraísa e Murillo Huff acompanham o caixão em cima do carro da viatura dos Bombeiros. Um tio dela também morreu no acidente aéreo e será sepultado no mesmo local.

Os caixões dela e do tio Abicieli Silveira Dias Filho deixaram o ginásio ao som dos versos “ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer”, um dos mais famosos da cantora, que estão na música “Todo mundo vai sofrer”.

Uma multidão de fãs acompanhou o cortejo até o local do enterro. Os corpos de Marília e do tio foram velados no ginásio entre 13h e 17h.

A cantora morreu junto com parte de sua equipe, da qual o tio fazia parte, na queda do avião em que estavam com destino a Caratinga (MG), cidade onde fariam um show, na noite na noite de sexta-feira (5).

Ainda não se sabe as causas do acidente. O Cenipa, da Aeronáutica, irá apurar o que houve. O avião decolou de Goiânia no início da tarde e caiu em uma cachoeira por volta de 16h.

Emoção no velório

Os corpos de Marília e do tio chegaram às 12h13 ao Goiânia Arena para serem velados. A cerimônia foi marcada por muita emoção por parte de familiares, amigos e fãs.

A mãe da cantora, inclusive, precisou ser amparada por Maiara. Após o fim de velório, os corpos saíram do ginásio em um cortejo até o Cemitério Memorial Parque.

De acordo com o governador Ronaldo Caiado (DEM), a expectativa era de que mais de 100 mil pessoas passassem pelo local para dar adeus à cantora.

O Goiânia Arena tem capacidade para 11.333 pessoas sentadas, sendo 15 mil pessoas como lotação máxima. O anel superior suporta até 8 mil pessoas sentadas em arquibancadas.

Fonte: Portal G1

