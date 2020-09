CoronaVac poderá ser aplicada no início de 2021, diz Sinovac

O presidente da farmacêutica chinesa Sinovac, Yin Weidong, garantiu nesta quinta-feira (24) que sua vacina contra o novo coronavírus, uma das mais avançadas do mundo, poderá começar a ser aplicada em massa na população já no início do ano que vem.

Durante visita da Agência Efe e outros meios de comunicação aos laboratórios e fábrica da empresa em Pequim, Yin afirmou que sua fábrica tem capacidade para produzir 300 milhões de doses anuais da vacina, chamada CoronaVac.

A empresa começou a construir uma fábrica específica em março para produzir essa vacina contra a covid-19, algo que já vem sendo feito há várias semanas.

Yin explicou que eles tentaram sete métodos diferentes de vacina, mas descobriram que “a via da vacina inativada era a melhor”.

Ele garantiu que os testes realizados na fase 3 em maiores de 18 anos “não mostraram reações adversas especiais” e afirmou que sua vacina é capaz de “combater todas as cepas do coronavírus SARS-Cov-2 existentes no mundo”.

O CoronaVac agora está sendo testado no Brasil, Turquia, Bangladesh e Indonésia: “É melhor fazer os testes no exterior, pois na China a pandemia está praticamente controlada e seria difícil comprovar sua eficácia aqui”, acrescentou o presidente da Sinovac.

Yin indicou que também está sendo estudada a possibilidade de sua vacina ser fabricada em outros países.

A Sinovac anunciou no último dia 9 que os resultados dos testes da vacina CoronaVac nas fases 1 e 2 mostraram “boa segurança e imunogenicidade” em adultos saudáveis com mais de 60 anos de idade, assim como em pessoas entre 18 e 59 anos.

Os níveis de anticorpos em pessoas com mais de 60 anos, segundo a empresa, eram ligeiramente inferiores aos que os encontrados em testes com uma população mais jovem.

Garantir que a vacina possa ser aplicada em toda a população, incluindo crianças e adolescentes, é uma das chaves para evitar surtos do vírus em escolas e creches.

A vacina Sinovac, produzida na América Latina em cooperação com o Instituto Butantan, em São Paulo, está na última fase de testes em larga escala em adultos em países como Brasil, Indonésia e Turquia.

A CoronaVac tem 46 milhões de doses asseguradas no Brasil até dezembro e outras 16 milhões até o primeiro trimestre de 2012.

Cerca de 90% dos funcionários da Sinovac em todo o mundo e suas famílias receberam suas doses, de acordo com a empresa.

