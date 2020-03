Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em SP, testa positivo para a doença

O médico infectologista David Uip, 67 anos, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do governo do estado de São Paulo, testou positivo para o novo coronavírus nesta segunda-feira (23). Com o resultado do exame, ele ficará em isolamento domiciliar pelos próximos 14 dias.

“Acabo de saber que meu exame deu positivo. Estou bem, febre baixa, tosse e repouso. Ficarei em quarentena por 14 dias. Espero voltar rápido as minhas atividades. Agradeço a solidariedade. Obrigado”, disse Uip em vídeo.

Depois, o governador João Doria (PSDB) afirmou que fez o teste e, assim que tiver o resultado, divulgará.

David Everson Uip é um médico infectologista brasileiro, ex-diretor-executivo do Instituto do Coração de São Paulo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor do Instituto de Infectologia Emílio Ribas desde fevereiro de 2009.

Uip fez exames no Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital, nesta segunda, após sentir sintomas de gripe.

Segundo a secretaria estadual de Saúde, David Uip acordou com sintomas de febre e tosse, realizou exames, e aguardará o resultado em isolamento, na sua casa, no bairro do Morumbi.

Por volta de 14h desta segunda, Uip divulgou um vídeo em que conta que acordou com febre baixa e, por conta do cargo que ocupa, resolveu fazer o exame.

“Estou muito bem. Sinto ainda um pouquinho de febre, de vez em quando tusso um pouquinho. Pode ser o coronavírus, ou qualquer outro. Por precaução, em cima daquilo que estamos falando, eu estou isolado. E se o exame for positivo, eu manterei a quarentena como qualquer outra pessoa. Se for negativo e eu estiver bem, voltaremos ao nosso trabalho. Mas estou muito bem, obrigado. Agradeço o carinho e a preocupação de todos.”

