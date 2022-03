Converta e Baixe Vídeos do Instagram e Tik Tok Gratuitamente

Já pensou em baixar videos do Tik Tok e baixar videos do instagram em apenas alguns segundos e assistir quando quiser em modo offline? Pois, conheça os principais programas online capazes de fazer isso de forma gratuita.

Parte 1:Tenha Vídeos do Tik Tok em Seu Dispositivo

Parte 2: Tenha Vídeos do Instagram em Seu Dispositivo

Parte 3: Quais as Principais Vantagens?

Parte 4: Perguntas Frequentes

O SnapTikVideo é uma incrível ferramenta online capaz de baixar ilimitados vídeos do Tik Tok em diversos formatos, como MP4, AVI, MPEG, MOV, FLV, MOV, H.264, 3G2, 3GP, ASF, RM.

Sendo online, você consegue acessar de qualquer dispositivo. Downloads são feitas de forma rápida, levando apenas alguns segundos para estar em seu dispositivo.

Você pode consultar seu histórico de vídeos assistidos no Tik Tok e conseguir baixar todos que você visitou no SnapTikVideo em apenas alguns passos. Veja quais são para começar a ter os vídeos e áudios favoritos:

Passo 1: Abra a Plataforma do SnapTikVideo

Acesse o site do SnapTikVideo, será por ela que vamos fazer os downloads.

Passo 2: Abra o Vídeo que Deseja Baixar

Faça a cópia do link do vídeo e cole no site do SnapTikVideo.

Passo 3: Escolha Diversas Opções para Baixar

Você pode baixar audio tiktok e também resoluções que vão até 4K HD.

Parte 2: Tenha Vídeos do Instagram em Seu Dispositivo

Outra incrível plataforma de download é o SSSGram. Com ela você pode baixar videos do instagram em qualquer dispositivo que desejar.

Você não precisa fazer nenhum registro no site ou passar qualquer tipo de informação pessoal. Não é preciso assinar nenhum plano.

Foi desenvolvido para ser um diferencial para usuários que desejam ter conteúdos de sucesso do Instagram para assistir a qualquer momento, sem precisar ficar entrando em perfis ou precisando de internet para assistir.

Consiga ver vídeos e baixar áudios em qualquer tipo de canal do Instagram. Como? Siga os passos para começar a baixar seus vídeos e áudios favoritos.

Passo 1: Entre no Site do SSSGRam

Abra o navegador e acesse o site do SSSGram.

Passo 2: Copie o Cole a Url do Vídeo

Abra o vídeo que deseja baixar e faça a cópia da Url e cole na plataforma do SSSGram.

Passo 3: Selecione a Resolução e Formato

Ao colocar o link na barra de pesquisa, selecione como quer baixar e qual resolução deseja.

Parte 3: Os Principais Diferenciais

Quando você tem plataformas profissionais, você tem dezenas de funções a sua disposição. Com essas, você pode baixar e assistir em modo picture-in-picture.

Dessa forma, você consegue assistir offline e também deixar o vídeo em miniatura, podendo usar outras funções do celular caso tenha baixado por um smartphone.

Assim você pode conversar com seus amigos por outros aplicativos, mandar e-mail, jogar e muito mais com essa incrível função.

Parte 4: Perguntas Frequentes

Eu posso fazer downloads em quais formatos?

Baixe vídeos em MP4, MP3, AVI, MPEG, MOV, FLV, MOV, H.264, 3G2, 3GP, ASF, RM.

Preciso fazer algum cadastro para usar?

O usuário não precisa se identificar.

Tem custo por exceder algum limite de download?

Não, os download são ilimitados e gratuitos.

São aplicativos seguros?

Sim, são programas 100% confiáveis.

