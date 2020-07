 Cinco planetas poderão ser visualizados a olho nu ao amanhecer nos próximos dias

A Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) confirmou que será possível visualizar cinco planetas a olho nu nesta semana, no Brasil e em países próximos da linha do Equador.

Na manhã deste domingo (19), foi possível observá-los ao lado da Lua. O posicionamento acontece algumas vezes por década — a última foi em agosto de 2016.

“São cinco planetas ao todo. Na direção sudoeste, Júpiter e Saturno logo antes de desaparecerem atrás do horizonte. Na direção leste/nordeste, Vênus (um pouco mais alto no céu) e Mercúrio, que surge no horizonte um pouco mais de uma hora antes do nascer do Sol. E nesse momento Marte está bem alto, fácil de observar”, informou o Thiago Signorini Gonçalves, astrônomo da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e coordenador da comissão de imprensa da SAB.

O fenômeno já pode ser visualizado há aproximadamente uma semana e deverá ainda estar aparente pelos próximos dois ou três dias, sempre logo antes do nascer do sol.

“O grande desafio é ver tudo ao mesmo tempo. Os planetas estão muito baixos, o que dificulta a visualização por poluição luminosa ou qualquer bloqueio como árvores ou prédios”, explica o astrônomo.

Fonte: CNN Brasil