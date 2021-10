Chuva forte com granizo causa estragos em Pirassununga

Não há informações sobre feridos. Segundo a Defesa Civil, foram 42 milímetros de chuva. As equipes da prefeitura estão contabilizando os estragos.

Algumas ruas ficaram cobertas pela água e os motoristas tiveram dificuldade para trafegar nas vias. O telhado de uma casa no bairro Parque Eucaliptos teve a parte da frente destruída com a tempestade.

O comunicado afirmou que há possibilidade de tempestades nas regiões central e oeste do estado, com raios e ventos. No acumulado, em 72 horas, pode chover até 100 milímetros.