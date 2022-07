Celulares com 5G: veja a lista de aparelhos homologados pela Anatel

Tânia Rego/Agência Brasil

Com a chegada do 5G a Brasília nesta quarta-feira (6), o Brasil dá um passo importante para permitir a conexão de celulares com a internet móvel de quinta geração. Por aqui, mais de 60 modelos são compatíveis com a tecnologia.

Em uma segunda etapa, a nova geração de internet móvel deverá chegar a São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. A previsão é de que o 5G chegue a todas as capitais brasileiras até 29 de setembro.

A expectativa inicial era de que a tecnologia chegasse a esses locais até 31de julho, mas a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estendeu o prazo para setembro devido a dificuldades logísticas para importação de equipamentos.

O órgão disponibiliza uma relação de smartphones compatíveis com a tecnologia e homologados no Brasil.

Segundo a agência, os usuários devem conferir a lista de modelos antes de comprarem um novo celular e verificar o selo de homologação da Anatel localizado no celular ou no manual.

Confira a lista de celulares com 5G homologados pela Anatel e os preços encontrados nos sites das fabricantes:

Apple

iPhone SE (3ª geração) – a partir de R$ 4.199,00;

iPhone 12 mini – a partir de R$ 5.505,00;

iPhone 12 – a partir de R$ 6.499,00;

iPhone 12 Pro – fabricante não informa preço sugerido;

iPhone 12 Pro Max – fabricante não informa preço sugerido;

iPhone 13 mini – a partir de R$ 6.374,00;

iPhone 13 – a partir de R$ 7.599,00;

iPhone 13 Pro – a partir de R$ 9.176,00;

iPhone 13 Pro Max – a partir de R$ 10.142,00.

Samsung

Galaxy S20 FE – fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy S21 FE 5G – R$ 2.554,44;

Galaxy S21 5G – R$ 2.699,00;

Galaxy S21+ 5G – R$ 3.599,10;

Galaxy S21 Ultra 5G – R$ 4.949,10;

Galaxy S22 – R$ 5.399,10;

Galaxy S22+ – R$ 6.299,10;

Galaxy S22 Ultra – R$ 8.549,10;

Galaxy A13 – R$ 1.399,08;

Galaxy A22 5G – R$ 1.799,07;

Galaxy A32 5G – R$ 2.099,00;

Galaxy A33 5G – R$ 2.499,00;

Galaxy A52 5G – R$ 1.699,00;

Galaxy A52s 5G – R$ 1.799,00;

Galaxy A53 5G – R$ 2.429,10;

Galaxy A73 5G – R$ 2.999,00;

Galaxy M23 5G – R$ 1.619,17;

Galaxy M33 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy M52 5G – R$ 1.887,78;

Galaxy M53 5G – R$ 2.699,00;

Galaxy Z Flip3 5G – R$ 4.999,00;

Galaxy Z Fold2 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy Z Fold3 5G – R$ 10.619,10;

Galaxy Note 20 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Galaxy Note 20 Ultra 5G – fabricante não informa preço sugerido.

Motorola

Moto G 5G Plus – fabricante não informa preço sugerido;

Moto G 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Moto G50 5G – R$ 1.439,10;

Moto G71 5G – R$ 1.999,00;

Moto G100 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Moto G200 5G – R$ 3.499,00;

Motorola Edge – fabricante não informa preço sugerido;

Motorola Edge 20 – R$ 2.124,15;

Motorola Edge 20 Lite – R$ 1.979,00;

Motorola Edge 20 Pro – R$ 3.149,10;

Motorola Edge 30 – R$ 3.599,10.

Xiaomi

Mi 10T Pro – fabricante não informa preço sugerido;

Mi 10T – fabricante não informa preço sugerido;

Mi 11 – fabricante não informa preço sugerido;

Mi 12 Pro 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Xiaomi 12 Lite – fabricante não informa preço sugerido;

Xiaomi 12 – R$ 8.739,99;

Poco F3 – fabricante não informa preço sugerido;

Poco M3 Pro 5G – R$ 2.759,99;

Poco M4 Pro 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Poco X4 Pro 5G – fabricante não informa preço sugerido;

Redmi Note 10 5G – R$ 2.575,99;

Redmi Note 11 Pro 5G – R$ 3.679,99;

Xiaomi 11 Lite 5G – R$ 3.679,99.

Asus

Zenfone 8 – R$ 3.599,10;

Zenfone 8 Flip – R$ 4.949,10;

ROG Phone 5 – fabricante não informa preço sugerido;

ROG Phone 5s – R$ 4.949,10;

Realme

Realme GT 2 Pro

Realme GT Master

Realme 9 Pro+

TCL

TCL 20 Pro 5G – R$ 1.899,00.

Infinix

Zero 5G – R$ 2.249,10.

Nokia

Nokia G50 – R$ 2.800,00.

