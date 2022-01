Casal em motocicleta morre após ser atingido por raio na Dutra em Caçapava, SP

Caso aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira durante temporal.

Um casal em uma motocicleta morreu após ser atingido por um raio no fim da tarde desta sexta-feira (14) na Dutra em Caçapava (SP). O homem de 32 anos e a mulher de 41 anos morreram no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caso aconteceu no fim da tarde na altura do Km 129, no sentido Rio de Janeiro. Um raio atingiu a motocicleta de Tiago Silva e Ana Maria Ramos, que caíram na pista.

A Polícia Civil informou que algumas testemunhas, que trafegavam na rodovia, disseram que logo após o raio, os dois já caíram da moto. Outros motoristas pararam os veículos e retiraram as vítimas da pista, já que havia muita água no solo.

O resgate foi acionado, mas Tiago e Ana morreram no local. Os corpos das vítimas foram sepultados neste sábado (15) no Cemitério Municipal de Tremembé.

Fonte: G1

