Caixa paga auxílio extra de R$ 300 para nascidos em fevereiro nesta segunda

A Caixa vai pagar nesta segunda-feira (5) a primeira parcela extra do auxílio emergencial de R$ 300 para 3,3 milhões nascidos em fevereiro. Essas pessoas fazem parte do grupo cadastrado pelo aplicativo, site ou CadÚnico e começaram a receber a ajuda em abril. O pagamento será por meio de depósito em conta poupança digital e o saque liberado em 7 de novembro, de acordo com o calendário do ciclo 3.

Na terça-feira (6), será liberado o saque a 3,9 milhões nascidos em junho, que entraram no programa a partir de maio, receberão da 1ª a 5ª parcelas de R$ 600. Neste último grupo, foi incluído quase meio milhão de pessoas (492 mil cadastros) que passaram por reanálise, após contestação no aplicativo do banco ou pela Defensoria Pública da União, e foram aprovadas na semana passada.

O pagamento das parcelas extras, chamado auxílio extensão, começou com o grupo do Bolsa Família, em setembro. Na quarta-feira (30) teve início o benefício para os nascidos em janeiro cadastrados pelo aplicativo ou CadÚnico que começaram a receber a ajuda em abril.

De três parcelas, o benefício passou para cinco de R$ 600 cada, no caso de mãe chefe de família, R$ 1.200. Agora mais quatro com valor menor, de R$ 300, serão pagas até dezembro. Mas só vão receber a extensão do auxílio aqueles que se enquadram nos novos requisitos estabelecidos.

Fonte: Portal R7