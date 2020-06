 Caixa libera saque da 2ª parcela de auxílio a nascidos em novembro

Após o feriado de Corpus Christi, todas as agências da Caixa Econômica voltam a abrir as portas nesta sexta-feira (12) para atender cerca de 2,5 milhões de beneficiários nascidos em novembro, que tiveram o saque do auxílio de R$ 600 liberado.

Neste sábado (13), será a vez dos nascidos em dezembro, encerrando o saque da segunda parcela para os que receberam a primeira até 30 de abril. Para atender aos beneficiários, a Caixa vai abrir 680 agências em todo o país, que vão funcionar das 8h às 12h. Confira a relação das que vão abrir no endereço: www.caixa.gov.br/agenciasabado.

A retirada da segunda parcela do benefício também segue disponível nas agências bancárias e casas lotéricas do País aos beneficiários que fazem aniversário entre os meses de janeiro e outubro, que tiveram os recursos liberados entre 30 de maio e 10 de junho.

