Caixa faz hoje o último depósito da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600

A Caixa faz nesta terça-feira (26) o último depósito da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para 5 milhões de trabalhadores informais nascidos em novembro e dezembro, antes de liberar o saque. Para evitar aglomeração e filas nas agências, o calendário para sacar o valor começa neste sábado (30), de acordo com o mês de aniversário.

Mas por meio do aplicativo Caixa Tem é possível pagar contas de água, luz, telefone e boletos, além de fazer compras de alimentos, roupas ou medicamentos pela internet. O saque começa com os nascidos em janeiro no sábado e vai até 13 de junho, para os que fazem aniversário em dezembro.

Nesta terça-feira também outros 700 mil nascidos em setembro, que fazem parte do último grupo aprovado, poderão sacar a primeira parcela. Além de 1,9 milhão dos beneficiários do Bolsa Família com NIS final 7, que receberão a segunda parcela.

Para ter direito ao benefício é preciso estar desempregado, ou ser microempreendedor individual (MEI), contribuinte individual da Previdência Social e trabalhador informal. Além de pertencer à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo (R$ 522,50), ou cuja renda familiar total seja de até 3 (três) salários mínimos (R$ 3.135,00).

A Caixa Econômica Federal já pagou desde 9 de abril R$ 55,3 bilhões de auxílio emergencial, somadas as primeiras e segunda parcelas. No total, 53 milhões de pessoas foram beneficiadas. O auxílio emergencial é de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras), por parcela.

Veja o calendário do auxílio emergencial

Primeira parcela para novo grupo

Terça-feira (26)- nascidos em setembro

Quarta-feira (27) – nascidos em outubro

Quinta-feira (28) – nascidos novembro

Sexta-feira (29) – nascidos em dezembro

Saque da segunda parcela

Nascidos em janeiro: 30 de maio

Nascidos em fevereiro: 1º de junho

Nascidos em março: 2 de junho

Nascidos em abril: 3 de junho

Nascidos em maio: 4 de junho

Nascidos em junho: 5 de junho

Nascidos em julho: 6 de junho

Nascidos em agosto: 8 de junho

Nascidos em setembro: 9 de junho

Nascidos em outubro: 10 de junho

Nascidos em novembro: 12 de junho

Nascidos em dezembro: 13 de junho

Segunda parcela do Bolsa Família

26 de maio: NIS 7

27 de maio: NIS 8

28 de maio: NIS 9

29 de maio: NIS 0

