Caixa Econômica Federal libera empréstimo para pessoas que estão com o nome sujo

A Caixa Econômica Federal liberou a partir desta segunda-feira (28) empréstimos para pessoas que estão com dívidas atrasadas e com o nome sujo. Somente na cidade de São Paulo são mais de 4 milhões de pessoas inadimplentes. Microempreendedores individuais também podem realizar o empréstimo.

Para pessoas físicas o empréstimo pode ser de até R$ 1 mil, com taxa de juros de 1.95% por mês. O empréstimo pode ser quitado em até 24 meses. Mas para ter acesso ao valor, é necessário exercer alguma atividade produtiva ou de prestação de serviços. O empréstimo pode ser pedido pelo celular através do aplicativo “Caixa Tem”.

No caso de microempreendedores individuais, o empréstimo pode ser no valor de até R$ 3 mil, com taxa de juros de 1.99% ao mês. O prazo para quitar a dívida também é de 2 anos. É necessário procurar uma agência para realizar o empréstimo.

Para o professor de finanças Fábio Gallo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o valor pode ser uma boa oportunidade para limpar o nome e organizar as finanças.

“Mesmo que seja uma família com bastante dificuldades financeiras é uma oportunidade para tentar se organizar um pouco. Saber realmente o que está devendo, quanto e como vai utilizar esse dinheiro para sair de uma situação bastante ruim para poder, se possível, tirar o seu nome do negativo, né”, afirma.

Agência Brasil

