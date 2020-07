Caixa conclui nesta terça saque da 1ª parcela do auxílio a 1,3 milhão

A Caixa conclui nesta terça-feira (14) o saque da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 a 1,3 milhão de beneficiários nascidos em outubro, novembro e dezembro. Com isso, o calendário para a retirada em dinheiro para o grupo de 4,9 milhões (lote 3), que fez o cadastro entre 1º e 26 de maio, termina hoje, num total de R$ 3,2 bilhões.

O saque para este grupo, que terminaria no dia 18, foi antecipado para finalizar nesta terça. Já no dia 18, começa um novo calendário de saque para o grupo de 40,4 milhões de beneficiários do lote 1 (terceira parcela), lote 2 (segunda parcela) e lote 4 (primeira parcela).

Todos esses lotes de beneficiários já receberam o depósito em dinheiro na conta poupança social digital. O valor fica disponível apenas para o pagamento de contas, boletos e para a realização de compras por cartão de débito virtual ou QR Code.

Já quem preferir sacar o dinheiro em espécie tem que seguir o calendário. Também é possível fazer transferências bancárias nesta data, para evitar aglomerações em agências bancárias.

Calendário para saque

Para beneficiários do lote 3 (primeira parcela):

Nascidos em janeiro: 6 de julho

Nascidos em fevereiro: 7 de julho

Nascidos em março: 8 de julho

Nascidos em abril: 9 de julho

Nascidos em maio: 10 de julho

Nascidos em junho: 11 de julho

Nascidos em julho: 13 de julho

Nascidos em agosto: 13 de julho

Nascidos em setembro: 13 de julho

Nascidos em outubro: 14 de julho

Nascidos em novembro: 14 de julho

Nascidos em dezembro: 14 de julho

Para beneficiários do 1º lote (terceira parcela), 2º lote (segunda parcela) e 4º lote (primeira parcela)

Sábado (18 de julho) – nascidos em janeiro (3,4 milhões)

Sábado (25 de julho) – nascidos em fevereiro (3,1 milhões)

Sábado (1º de agosto) – nascidos em março (3,5 milhões)

Sábado (8 de agosto) – nascidos em abril (3,4 milhões)

Sábado (15 de agosto) – nascidos em maio (3,5 milhões)

Sábado (29 de agosto) – nascidos em junho (3,4 milhões)

Terça-feira (1º de setembro) – nascidos em julho (3,4 milhões)

Terça-feira (8 de setembro) – nascidos em agosto (3,4 milhões)

Quinta-feira (10 de setembro) – nascidos em setembro (3,4 milhões)

Sábado (12 de setembro) – nascidos em outubro (3,4 milhões)

Terça-feira (15 de setembro) – nascidos em novembro (3,2 milhões)

Sábado (19 de setembro) – nascidos em dezembro (3,3 milhões)

Informações do portal R7