Caixa começa a pagar 7ª parcela de auxílio emergencial nesta segunda, 19

A Caixa Econômica Federal começa a pagar, nesta segunda-feira (19), a sétima parcela do auxílio emergencial, no valor de R$ 300, para beneficiários do Bolsa Família. Para mães chefes de família, o valor é de R$ 600.

Os pagamentos serão feitos de maneira escalonada entre 19 e 30 de outubro, de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário, seguindo a mesma agenda do Bolsa Família. Os primeiros a receber serão aqueles com NIS de final 1 e, os últimos, o de final 0 (veja calendário ao fim).

Esta é a segunda parcela do chamado Auxílio Emergencial Extensão, uma versão residual, de valor menor, do auxílio de R$ 600, e R$ 1.200 para as mães chefes de família, que começou a ser pago em abril com a previsão inicial de durar apenas três meses.

A extensão de R$ 300 do auxílio terá até quatro parcelas, pagas até dezembro deste ano. De acordo com o calendário divulgado no site oficial da Caixa, a oitava parcela (de novembro) será paga aos beneficiários do Bolsa Família entre 17 e 30 de novembro e a nona parcela (dezembro) entre 10 e 23 de dezembro.

Veja o calendário de pagamento da sétima parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família:

– 19 de outubro – NIS de final 1

– 20 de outubro – NIS de final 2

– 21 de outubro – NIS de final 3

– 22 de outubro – NIS de final 4

– 23 de outubro – NIS de final 5

– 26 de outubro – NIS de final 6

– 27 de outubro – NIS de final 7

– 28 de outubro – NIS de final 8

– 29 de outubro – NIS de final 9

– 30 de outubro – NIS de final 0

Fonte: CNN Brasil