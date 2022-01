Bolsonaro retira sonda, não passará por cirurgia, mas segue sem previsão de alta

Twitter / Reprodução

Internado desde a madrugada de segunda-feira (3) no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) retirou a sonda nasogástrica e apresenta sinais de recuperação, segundo boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira (4).

Bolsonaro deu entrada no hospital apresentando um quadro de obstrução intestinal e ainda não tem previsão de alta.

“O Presidente da República, Jair Bolsonaro, evoluiu com boa aceitação da dieta líquida ofertada durante o dia, o que motivou a retirada da sonda nasogástrica. O trato digestivo do Presidente da República, conforme informa o boletim, mostra sinais de recuperação. No momento, não há previsão de alta”, informou a Secretaria de Comunicação do governo federal.

Em nota divulgada nesta terça (4), a equipe médica responsável pelo tratamento do presidente informou que a obstrução se desfez, e foi descartada a necessidade de realização de nova cirurgia.

Esta é a segunda internação com os mesmos sintomas desde que Bolsonaro foi atingido pela facada em Juiz de Fora (MG) durante campanha eleitoral em 2018. Desde a data, o presidente já passou por quatro cirurgias.

Bolsonaro foi internado pela última vez em 14 de julho de 2021 para tratar um quadro de suboclusão intestinal. Ele teve alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo (SP), quatro dias depois.

Fonte: CNN Brasil

Compartilhe esta notícia