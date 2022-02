Balão cai em aeroporto e parte dele fica em cima de avião da Gol em Guarulhos, na Grande SP; veja vídeo

Imagens que circulam nas redes sociais mostram balão não tripulado caindo no aeroporto de Cumbica, sobre aeronave da Gol. Assessoria de imprensa da GRU Airport confirmou que caso ocorreu pela manhã. SBT negou que balão com logo da TV seja da empresa e repudiou ato.

Vídeos e fotos que circulam neste domingo (20) nas redes sociais mostram o momento em que um balão não tripulado cai no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Parte dele, uma bandeira que era presa por cordões ao balão, cai em cima da cauda de um avião da Gol estacionado no pátio.

Não há registro de feridos. Soltar balões é crime. Ninguém foi preso pela autoridades até a última atualização desta reportagem.

As imagens da queda do balão foram gravadas por funcionários que trabalham em Cumbica e por passageiros. Segundo testemunhas, ele sobrevoou o aeroporto até cair perto dos portões de embarque.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo disse que “realiza diligências para identificar a pessoa que soltou o objeto” e que a as policias Civil e Militar “estão empenhadas no combate à soltura de balão”.

O caso foi registrado como “fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano”, e é investigado pela 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur), do Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos) .

GRU Airport

A GRU Airport, empresa responsável por administrar o aeroporto de Cumbica, confirmou, por meio de nota, divulgada por sua assessoria de imprensa, que o caso acima ocorreu na manhã deste domingo.

Segundo a concessionária, a queda do balão não provocou interferência na operação do aeroporto.

“A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, informa que, neste domingo (20), identificou a queda de um balão no pátio às 8h40. A operação no local foi paralisada e as equipes da concessionária atuaram para recolher o material. A rápida atuação para a retirada do balão não provocou interferência ou gerou riscos nas operações, que foram normalizadas às 8h49”, disse a concessionária em nota.

A empresa disse ainda que, por mais que no Brasil a soltura de balões seja crime, são comuns os registros de queda de balão no aeroporto.

“Em 2020, a concessionária contabilizou mais de 33 ocorrências com balões. Em 2021, foram 44 registros”, informa nota divulgada pela GRU.

SBT

O balão que foi localizado no aeroporto de Guarulhos tinha um logo da emissora SBT e personagens de um programa humorístico do canal.

Procurada pela reportagem, a empresa negou que o balão seja dela e repudiou o ato por meio de nota.

“O SBT esclarece que o balão que caiu neste domingo, dia 20, no Aeroporto de Guarulhos não tem qualquer relação com a empresa. A emissora não apoia a soltura de balões e espera que as autoridades apurem a responsabilidade do fato.”

Gol

A reportagem procurou a Gol, que informou, em nota, que a queda do balão não machucou passageiros ou funcionários. A empresa disse ainda que o avião atingido pela bandeira não teve avarias e foi liberada para seguir voo após a retirada do objeto.

“A GOL informa que, na manhã deste domingo (20), um balão caiu no Aeroporto de Guarulhos, próximo da aeronave que estava em processo de embarque do voo G3 7682 (Guarulhos-Buenos Aires). As equipes de solo do aeroporto e de manutenção da GOL atuaram com agilidade para a retirada do balão, garantindo a segurança dos passageiros e de todos os envolvidos na operação. A empresa informa ainda que aeronave não sofreu danos e foi liberada para seguir com o voo programado”, disse, em nota.

“A Companhia reforça que soltar balão é crime e põe em risco o espaço aéreo, já que os balões podem colidir com aeronaves, enroscar nas turbinas dos aviões, provocar incêndios ou até mesmo cair na pista sobre aeronaves em abastecimento”, completou a empresa.

Fonte: G1

