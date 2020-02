Aviões com repatriados da China chegam ao Brasil

Os dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) com um grupo de repatriados da China devido ao surto de coronavírus pousaram na Base Aérea de Anápolis às 6h05 e 6h11 deste domingo (9). A partir de agora, eles vão ficar em quarentena no local por 18 dias. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse que todos os passageiros estão bem de saúde e assintomáticos.

Ao todo, segundo a FAB, as aeronaves trouxeram 34 passageiros – entre brasileiros e conjugues chineses – que estavam em Wuhan, epicentro do surto do coronavírus. Além deles, também viajou uma equipe de apoio com 24 membros (veja detalhes abaixo). O Ministério da Saúde ainda vai avaliar o quadro de cada um para saber se o grupo de suporte vai precisar ficar isolado.

Os passageiros desceram usando máscaras cirúrgicas e foram direto para um ônibus. Eles eram orientados por uma equipe usando macacões amarelos e máscaras de proteção.

Uma grupo com 50 militares faz a desinfecção dos equipamentos e veículos usados no transporte dos passageiros após o pouso.

Ao todo, foram 95 horas de voo desde que as equipes partiram de Brasília para buscar os brasileiros. Os aviões saíram de Wuhan na sexta-feira (7), fizeram paradas em Urumqi (China), Varsóvia (Polônia) e Las Palmas (Espanha). Já no Brasil, fizeram em Fortaleza uma última escala antes de pousar em Anápolis. As aeronaves chegaram por volta de 1h50 e partiram às 3h25 após reabastecimento. Cada um dos trechos da viagem tem aproximadamente 18,3 mil km.

Surto da doença

Desde o início do surto, no início do ano, a China registrou 812 mortes por coronavírus e 37.251 casos confirmados. No Brasil, são oito casos suspeitos do novo coronavírus e nenhuma confirmação, de acordo com o Ministério da Saúde. Os dados são do balanço divulgado às 13h30 deste sábado. Segundo o governo federal, já foram descartadas 28 suspeitas desde o começo do monitoramento.

Quarentena

O período de quarentena será cumprido na Base Aérea de Anápolis. Os hotéis de trânsito da unidade foram adaptados para recebê-los. No local, eles serão obrigados a usar máscaras quando estiverem fora dos quartos. Além disso, terão a saúde monitorada três vezes ao dia.

Informações do G1